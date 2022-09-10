İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, uyuşturucu imal etmek için kenevir yetiştirildiği ve yüklü miktarda esrar bulunduğu istihbaratı üzerine Araklı'ya bağlı Yeşilköy ve Yiğitözü mahallelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Narkotik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da sobaya gizlenen uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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