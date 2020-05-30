Trabzon'un Araklı ilçesinde fındıklık içinde kaplıca ve maden suyu bulundu - Son Dakika

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir fındıklık içerisinde kaplıca ve maden suyu bulundu.



Kaymakamlık ve belediyenin ortaklaşa yürütmüş olduğu çalışma neticesinde kaplıca ve maden suyu bulunan fındıklıkta Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Belediye Başkanı Recep Çebi, Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Öztorun ve İmar ve Şehircilik Müdürü Zihni Hancı incelemelerde bulundu. Maden suyu altında sıcak suyun bulunulduğu düşünülürken, sudan alınan numuneler tetkik için Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne gönderildi.



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi "Uydu görüntülerinden yapılan araştırmalar sonucunda tarihi kaplıca ve maden suyunu tespit ettik. Burada inşallah istediğimiz sonuçları alabilirsek Trabzonumuza, Araklımıza bir turizm potansiyeli kazandıracağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Gelişmeleri ilerleyen günlerde paylaşacağız" ifadelerini kullandı.



Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ise incelemelerin devam ettiğini belirterek çalışmalarının Araklı'ya ivme katacak bir çalışma olduğunu söyledi.



Öte yandan suyun bulunduğu bölgede eskiden insanların bu suyu tedavi amaçlı kullandıkları bilgisine ulaşıldı. - TRABZON