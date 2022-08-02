Yapılan muayenede sahsın öldüğü belirlenirken cesedin Hasan Kol'a ait olduğu öğrenildi. Hasan Kol'un cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Edinilen bilgiye göre, denizde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirmesinin ardından olay yerine Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri intikal etti.

Kaynak: İHA

Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde bulunan cesedin kimliği belirlendi - Son Dakika

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