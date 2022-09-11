Dün yemek yerken kalp krizi geçiren kuzeni İsmail Yılmaz'ı, amcasının oğlu Hüsnü Yılmaz (57), aracıyla ambulansa yetiştirmek için yola çıktı. Hüsnü Yılmaz, İsmail Yılmaz'ı ambulansa yetiştirdikten sonra fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdikleri anlaşılan 2 kuzen, kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Trabzon'da vefat eden kuzenlerin cenazeleri aynı gün toprağa verildi - Son Dakika

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