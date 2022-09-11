Trabzon'da vefat eden kuzenlerin cenazeleri aynı gün toprağa verildi - Son Dakika
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Trabzon'da vefat eden kuzenlerin cenazeleri aynı gün toprağa verildi

11.09.2022 18:02
Trabzon'da vefat eden kuzenlerin cenazeleri aynı gün toprağa verildi

Trabzon'un Araklı ilçesinde, kalp krizi geçiren 2 kuzenin cenazeleri aynı gün defnedildi.

Trabzon'un Araklı ilçesinde, kalp krizi geçiren 2 kuzenin cenazeleri aynı gün defnedildi.

İlçeye bağlı Çukurçayır Mahallesi Muratdüzü mezrasında rahatsızlanan kuzeni İsmail Yılmaz ile (60) hastaneye yetiştirmeye çalışırken kalp krizi geçiren Hüsnü Yılmaz'ın (57) cenazeleri, aynı mahallede toprağa verildi.

İkindi namazına müteakiben mahallede kılınan cenaze namazının ardından 2 amcaoğlu, aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Cenazeye katılan Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi de aile yakınlarına başsağlığı diledi.

Dün yemek yerken kalp krizi geçiren kuzeni İsmail Yılmaz'ı, amcasının oğlu Hüsnü Yılmaz (57), aracıyla ambulansa yetiştirmek için yola çıktı. Hüsnü Yılmaz, İsmail Yılmaz'ı ambulansa yetiştirdikten sonra fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi geçirdikleri anlaşılan 2 kuzen, kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

YORUMLAR
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Otomobiliyle ambulansa yetiştirdiği kuzeni gibi kalp krizinden öldü (2) Otomobiliyle ambulansa yetiştirdiği kuzeni gibi kalp krizinden öldü (2) Kalp krizi geçiren amcasının oğlunu hastaneye götüren kişi de aynı krize yakalandı: 2 ölü Kalp krizi geçiren amcasının oğlunu hastaneye götüren kişi de aynı krize yakalandı: 2 ölü
Kaynak: AA

İsmail Yılmaz, Hüsnü Yılmaz, Kalp Krizi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da vefat eden kuzenlerin cenazeleri aynı gün toprağa verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da vefat eden kuzenlerin cenazeleri aynı gün toprağa verildi - Son Dakika
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