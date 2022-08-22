Kaza akşam saatlerinde ilçeden geçen Bayburt- Trabzon kara yolunun Tilkibeli mevkisinde meydana geldi. Trabzon yönüne giden, sürücüsünün adı belirlenemeyen 25 FJ 423 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Debisi az olan ve kayalıkla dolu derede ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri...

Kaynak: DHA

Trabzon, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hafif ticari araç dereye uçtu: 6 yaralı - Son Dakika

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