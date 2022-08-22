Hafif ticari araç dereye uçtu: 6 yaralı - Son Dakika
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Hafif ticari araç dereye uçtu: 6 yaralı

22.08.2022 19:26
Hafif ticari araç dereye uçtu: 6 yaralı

TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp dereye yuvarlanan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde ilçeden geçen Bayburt- Trabzon kara yolunun Tilkibeli mevkisinde meydana geldi. Trabzon yönüne giden, sürücüsünün adı belirlenemeyen 25 FJ 423 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Debisi az olan ve kayalıkla dolu derede ters dönen araçtaki 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce dereden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili çalışma başlatıldı.


YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Benzer kazaların bir daha yaşanmaması için trafik ve araç güvenliği başta olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan tedbirleri... Trabzon'da araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı Trabzon'da araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı
Kaynak: DHA

Trabzon, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafif ticari araç dereye uçtu: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hafif ticari araç dereye uçtu: 6 yaralı - Son Dakika
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