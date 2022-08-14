Alınan bilgiye göre, ilçenin Türkeli mahallesinde elektrik hatlarını yenileme işlemi yapan işçileri taşıyan kamyonet dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere kamyonette bulunan P. A. ve İ. A ile kimliği belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Araklı ilçesindeki Bayram Halil Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, kazayla iligili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzon'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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