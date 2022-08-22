Trabzon'da araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı

22.08.2022 17:10
Trabzon'da araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayburt'tan Trabzon istikametine gitmekte olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 25 FJ 423 plakalı araç, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu Tilkibeli-Cevizinsuyu mevkiinde dereye yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan İtfaiye ve 112 ekipleri tarafından dere içerisindeki araçtan uzun uğraşlar sonucu çıkartılırken, yoldan geçen araçlardaki vatandaşlar da ekiplere yardımcı oldu. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzon İtfaiye Dairesi Başkanlığına 5 yeni araç filosu kazandırıldı Trabzon İtfaiye Dairesi Başkanlığına 5 yeni araç filosu kazandırıldı Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı Bayburt'ta trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA

Bayburt, Tragger, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
16:10 Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı
16:05 Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor!
15:59 Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı
15:48 Av tüfeğiyle yengesini öldürdü! 14 yaşındaki kaçak şüpheli yakalandı
15:43 Havrita sözcüsü Koçak: Kötü niyetli kişilerin canice katliam yapabileceklerini düşündüğümüz için uygulamaya kısa bir ara verdik
15:40 Rusya savaş halindeyken Peskov ve eşi Türkiye'ye tatile geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 17:10:30. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da araç dereye yuvarlandı: 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement