Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi
1 saat önce
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e yükseldi.
Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:16 Kaynak: İHA
'un Araklı
ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e yükseldi.
İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 6 kişiden biri bölgeye yakın yerdeki HES
Göleti'nde ölü olarak bulunurken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - TRABZON
Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı
İş kazası geçiren CNN TÜRK muhabirin o anları canlı yayına yansıdı
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