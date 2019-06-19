Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi
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Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

1 saat önce

Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e yükseldi.

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi, System.String[]
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen selde ölü sayısı 5'e yükseldi.

İlçenin Çamlıktepe mahallesindeki dünkü selde kaybolan 6 kişiden biri bölgeye yakın yerdeki HES Göleti'nde ölü olarak bulunurken, kayıp 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:16 Kaynak: İHA
HES, Araklı, Trabzon, Güncel
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