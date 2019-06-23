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Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldi

16 dakika önce

- Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldiTRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi.

- Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde 5 gün önce meydana gelen selde ölü sayısı 8'e yükseldi. Cesedi bulunan şahsın kime ait olduğu öğrenilemezken, ceset Araklı Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 8'e yükseldi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
Trabzon, Araklı, 3. Sayfa
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