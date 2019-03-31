Trabzon'un Arsin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
2 saat önce
Trabzon'un Arsin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Sait Gürsoy kazandı.
Trabzon
'un Arsin
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Muhammet Sait Gürsoy
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Sait Gürsoy
11 bin 560, Saadet Partisi
adayı Ramis Sunguroğlu
8 bin 328, İYİ Parti
adayı Suat Sarıalioğlu
685 oy aldı.
-Gürsoy'un öz geçmişi
Muhammet Sait Gürsoy, Trabzon'un Arsin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamlayan Gürsoy, Anadolu Üniversitesi
İşletme Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisansını ise muhasebe denetimi alanında Atatürk
Üniversitesinde tamamladı. İş hayatına da Arsin'de başlayan ve devam eden Gürsoy, AK Parti'nin Arsin Kurucular Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığını yaptı. Siyasi hayatında farklı görevlerde de bulunan Gürsoy, Büyükşehir Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini de halen yürütmektedir. Gürsoy, evli ve üç çocuk babasıdır.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA
Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı
Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi
Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık
Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi