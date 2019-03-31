Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Arsin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Trabzon'un Arsin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Trabzon'un Arsin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Sait Gürsoy kazandı.

Trabzon'un Arsin İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Trabzon'un Arsin ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Muhammet Sait Gürsoy kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Sait Gürsoy 11 bin 560, Saadet Partisi adayı Ramis Sunguroğlu 8 bin 328, İYİ Parti adayı Suat Sarıalioğlu 685 oy aldı.

-Gürsoy'un öz geçmişi

Muhammet Sait Gürsoy, Trabzon'un Arsin ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamlayan Gürsoy, Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisansını ise muhasebe denetimi alanında Atatürk Üniversitesinde tamamladı. İş hayatına da Arsin'de başlayan ve devam eden Gürsoy, AK Parti'nin Arsin Kurucular Kurulu üyeliği ve Başkan Yardımcılığını yaptı. Siyasi hayatında farklı görevlerde de bulunan Gürsoy, Büyükşehir Plan Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini de halen yürütmektedir. Gürsoy, evli ve üç çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:03 Kaynak: AA

Muhammet Sait Gürsoy, AK Parti, Trabzon, Arsin, Güncel
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