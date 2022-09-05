Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor

05.09.2022 12:28

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki imam Abdüllatif Kıraç'ı arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki imam Abdüllatif Kıraç'ı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Arsin ilçesi Güzelyalı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç (23) arkadaşları ile birlikte Trabzon'a geldi. Dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren genç imam bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, gece saatlerine kadar arama yapan ekipler dalgaların şiddetinden dolayı ara verdikleri çalışmalara sabah saatlerinde tekrar başladı. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü Sualtı grup amirliğine bağlı polis kurbağa adamlar tarafından çalışmalar çok yönlü olarak sürerken, denizin bulanık ve aşırı dalgalı olması arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Genç imamın ailesi ve yakınları olay yerine gelerek arama çalışmalarını izlerken, olayla ilgili inceleme ve arama çalışmaları sürüyor. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Güzelyalı, Demirözü, Bayburt, Trabzon, Arsin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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