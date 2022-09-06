Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor

06.09.2022 01:03
Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki imam Abdüllatif Kıraç'ı arama çalışmaları sürüyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akşam saatlerinde denizde akıntıya kapılarak kaybolan 23 yaşındaki imam Abdüllatif Kıraç'ı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Arsin ilçesi Güzelyalı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç (23) arkadaşları ile birlikte Trabzon'a geldi. Dün akşam saatlerinde serinlemek için denize giren genç imam bir süre sonra dalgalara kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, Sahil Güvenlik, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilirken, gece saatlerine kadar arama yapan ekipler dalgaların şiddetinden dolayı ara verdikleri çalışmalara sabah saatlerinde tekrar başladı. Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanlığı bağlı DEGAK Özel Timi-02 Komutanlığı ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü Sualtı grup amirliğine bağlı polis kurbağa adamlar tarafından çalışmalar çok yönlü olarak sürerken, denizin bulanık ve aşırı dalgalı olması arama çalışmalarını zorlaştırıyor. Genç imamın ailesi ve yakınları olay yerine gelerek arama çalışmalarını izlerken, olayla ilgili inceleme ve arama çalışmaları sürüyor. - TRABZON

YORUMLAR
500
Trabzon'da sağanak etkili oldu Trabzon'da sağanak etkili oldu Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı TEKNOFEST KARADENİZ'de ikincilik elde etti Ortahisar Belediyesi Creatiny Roket Takımı TEKNOFEST KARADENİZ'de ikincilik elde etti
Kaynak: İHA

Güzelyalı, Demirözü, Bayburt, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Gaziantep FK kalecisi Günay'ın Galatasaray'ın golü sonrası verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
00:24 Araç sahiplerine çifte darbe! Benzine ve motorine zam geldi
00:10 Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'tan transfer sözleri: Icardi ve Kaan Ayhan ile görüşmeler sürüyor
23:40 Galatasaray eksik kaldığı maçı kazandı! Güntekin Onay, Gaziantep FK hocası Erol Bulut'u eleştirdi
23:07 Gişelerdeki beton bariyere çarpan araç 4 kişiye mezar oldu
23:05 Galatasaray ilk yarıda 10 kişi kaldığı mücadelede Gaziantep FK'yi uzatmada devirdi
22:24 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun kararları Galatasaraylıları çıldırttı
22:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan icralık borcu olan vatandaşlara müjde verdi
21:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Yılbaşından sonra hızlı bir şekilde düşecek
21:46 Süper Lig'de 9 haftalık program açıklandı! Dev derbilerin tarihleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 01:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement