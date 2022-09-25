Aramada satışa hazırlanmış 3 paket halinde 210 gram toz ve 10 bin 140 gram kubar esrar, hassas terazi, 2'si kurusıkı 4 tabanca ve 120 fişek ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği "Yatkın" ile şüpheli M.A.T'nin evinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Trabzon, Arsin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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