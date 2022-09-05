Girdiği denizde kaybolan imam aranıyor - Son Dakika
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Girdiği denizde kaybolan imam aranıyor

05.09.2022 14:00
Girdiği denizde kaybolan imam aranıyor

TRABZON'un Arsin ilçesinde girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan imam Abdüllatif Kıraç (23), kayboldu.

TRABZON'un Arsin ilçesinde girdiği dalgalı denizde akıntıya kapılan imam Abdüllatif Kıraç (23), kayboldu. Kıraç'ın bulunması için başlatılan arama çalışması sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Güzelyalı mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla dalgalı denizde serinlemek için suya giren Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyünde görevli imam Abdüllatif Kıraç, bir süre sonra akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgalar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalardan dün sonuç alınamadı.Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, bugün yeniden arama çalışması başlattı. Denizin bulanık ve aşırı dalgalı olması, arama çalışmalarını zorlaştırırken, Kıraç'ın aile yakınları da bölgeye gelerek, kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.


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Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor Denizde akıntıya kapılarak kaybolan genç imamı arama çalışmaları sürüyor Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

Güzelyalı, Arsin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Girdiği denizde kaybolan imam aranıyor - Son Dakika

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