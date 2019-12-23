Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını (2) - Son Dakika

Trabzon'un Arsin ilçesinde orman yangını (2)

6 saat önce

VALİLİKTEN YANGIN AÇIKLAMASI: 10 İLÇEDE 22 ÖRTÜ YANGINITrabzon'da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu.

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VALİLİKTEN YANGIN AÇIKLAMASI: 10 İLÇEDE 22 ÖRTÜ YANGINI

Trabzon'da akşam saatlerinde Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene, Ortahisar ve Vakfıkebir ilçelerinde çıkan örtü yangınları üzerine Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada 10 ilçede 22 farklı ormanlık alanda meydana gelen yangınlara ekiplerin süratle müdahale ettiği belirtildi. Alevlerin geniş alana yayılmadan söndürüldüğü ifade edilen Valilik açıklamasında, şu ifadelere yer verildi: "İlimizin 10 ayrı ilçesinde (Akçaabat, Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Ortahisar, Sürmene ve Vakfıkebir) bugün (23.12.2019) akşam saatlerinde farklı noktalarda örtü yangınları meydana gelmiş olup, şu ana kadar 22 farklı noktada çıkan yangınlar ekiplerimizin müdahaleleriyle söndürülmüştür. Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında oluşturulan kriz merkezi marifetiyle, ekiplerimizin yangınlara müdahaleleri hassasiyetle takip ve koordine edilmektedir. Meteorolojik verilere göre, ilerleyen saatlerde rüzgarın şiddeti ve hava sıcaklığında artış beklendiğinden, vatandaşlarımızın yangınlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."


Akçaabat, Çaykara, Araklı, Arsin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
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