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Sürücü ve İnayet Ömer Güngörmüş, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, 3 yaşındaki Yavuz Selim Güngörmüş'ün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trabzon'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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