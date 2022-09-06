Trabzon'da denizde boğulan imamın cenazesi defnedildi - Son Dakika
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Trabzon'da denizde boğulan imamın cenazesi defnedildi

06.09.2022 15:02
Trabzon'da denizde boğulan imamın cenazesi defnedildi

Trabzon'un Arsin ilçesinde pazar günü serinlemek için girdiği denizde boğulan imam Abdüllatif Kıraç'ın (23) cenazesi, Bayburt'ta toprağa verildi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde pazar günü serinlemek için girdiği denizde boğulan imam Abdüllatif Kıraç'ın (23) cenazesi, Bayburt'ta toprağa verildi.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Çakırözü köyündeki camide imam olarak görev yapan Abdüllatif Kıraç'ın cenazesi, yakınları tarafından Bayburt Devlet Hastanesi morgundan alınarak Şingah Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Evin önünde helallik alınmasının ardından cenaze, Yeni Cami'ye götürüldü.

Kıraç'ın cenazesi, burada kendisi gibi imam olan babası Alim Kıraç tarafından kıldırılan namazın ardından Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Kıraç'ın ailesinin yanı sıra Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, İl Müftüsü Hasan Başoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Abdüllatif Kıraç, arkadaşlarıyla pazar günü akşam saatlerinde Arsin ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde sahilden denize girmiş ancak bir süre sonra akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar ile Trabzon Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timlerince (DEGAK) yapılan aramalarda Kıraç'ın dün cansız bedenine ulaşılmıştı.

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Kaynak: AA

Demirözü, Bayburt, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da denizde boğulan imamın cenazesi defnedildi - Son Dakika

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