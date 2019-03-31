Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Beşikdüzü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ramis...

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ramis...

3 saat önce

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ramis Uzun kazandı.

Trabzon'un Beşikdüzü İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Ramis..., System.String[]
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Ramis Uzun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ramis Uzun 7 bin 702, AK Parti adayı Harun Demirci 4 bin 674, BBP adayı Mehmet Ali Gündoğdu 175 oy aldı.

-Uzun'un özgeçmişi-

Ramis Uzun, 1956 yılında Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Trabzon ve Samsun'da tamamlayan Uzun, 1979 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Çeşitli kamu kurumlarında görevlerde bulunan Uzun, 2009-2014 yılları arasında Beşikdüzü Belediye Başkanlığı yaptı. Uzun, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:56 Kaynak: AA

Ramis Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi, Trabzon, Beşikdüzü, Güncel
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