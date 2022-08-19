Ziynet eşyalarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ziynet eşyalarını çalan hırsız yakalandı

19.08.2022 18:57
Ziynet eşyalarını çalan hırsız yakalandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evden ziynet eşyalarını çalan şahıs yakalandı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde bir evden ziynet eşyalarını çalan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesinde dün meydana gelen olayda bir şahıs hırsızlık amacıyla girdiği evden çok sayıda ziynet eşyasını alarak kaçtı. Eve geldiğinde dağınıklığı görünce şüphelenen N.S. ziynet eşyalarının çalındığı fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçen Beşikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayı aydınlatmak için güvenlik kameralarını inceleme alındı. Kısa sürede hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edilen A.E.S. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanırken, evden çalınan 6 adet bilezik, 1 adet burmalı bilezik, 1 adet reşat altınlı kolye, 2 adet reşat altını, 7 adet kolye, 9 adet gram altın, 3 adet saat, 6 adet yarım altın, 1 adet tam altın, 4 adet altın harf, 12 adet altın küpe, 5 adet altın yüzük, 3 adet gümüş yüzük, 2 adet altın künye ve 3 adet inci kolye N.S.'ye teslim edildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - TRABZON

YORUMLAR
500
Mehmet Altıparmak: 'Bu sene en büyük şampiyonluk adayım yine Trabzonspor' Mehmet Altıparmak: 'Bu sene en büyük şampiyonluk adayım yine Trabzonspor' Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor kafilesinde Trabzonspor'un yeni transferi Lahtimi Antalyaspor kafilesinde
Kaynak: İHA

Beşikdüzü, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ziynet eşyalarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:40 İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu asgari ücretle bahçelik yapıyor!
18:05 Fenerbahçe, 3 Temmuz döneminde yaşadığı zararlar sebebiyle İçişleri Bakanlığı'na dava açtı!
17:54 Austria Wien, Altay Bayındır'a davul tokmağı fırlatılmasıyla ilgili özür diledi! Holigana ev ve stadyum yasağı uygulayacak
17:48 Tayland'da kıyıya vuran cisim ceset sanıldı! İnceleme yapan polis gerçeği ortaya çıkardı
17:19 ABD'ye yerleşen Erdem Baş'ın ardından oyuncu Meltem Cumbul da Türkiye'den gidiyor!
17:18 Başkan Büyükekşi'nin basın toplantısındaki tepki çeken sözleri sonrası TFF'den açıklama yapıldı
17:12 Gözündeki lensi çıkarmadan uyuyan genç kız sabah gördükleri karşısında dehşete düştü! Ameliyat bile fayda etmedi
16:59 Motorine ikinci zam! Litresi 25 lirayı geçecek
16:59 Finlandiya Başbakan'ı Marin'i katıldığı partide bir erkeğin boynundan öptüğü anlar gün yüzüne çıktı
16:35 Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Eden Hazard için harekete geçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 18:57:09. #1.12#
SON DAKİKA: Ziynet eşyalarını çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement