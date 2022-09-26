Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı

26.09.2022 17:26
Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplam 5 bin 457 lira ceza kesildi.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde kumar oynayan 3 kişiye toplam 5 bin 457 lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatıldığı belirlenen bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Söz konusu kişilere Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesi kapsamında toplam 5 bin 457 lira idari ceza parası uygulandı, kumar masasındaki 1625 liraya el konuldu.

Öte yandan, işletme sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Hatay'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı Çorlu'da asayiş Çorlu'da asayiş
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Beşikdüzü, Hisarcık, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:22 Mehmet Ali Çelebi: Güçlü liderlik için 'Cumhur İttifakı' dedim
17:16 Türkiye'den Yunanistan'a nota! Ege adalarındaki ihlallere son verme çağrısı yapıldı
16:32 Tekirdağ'da köylülerin şarap çeşmesi yaptırdığı öne sürülmüştü! Gerçek bambaşka çıktı
16:23 Camide kan aktı! Eski eniştesi namaz sırasında imamı vurdu
16:19 Faroe Adaları'na yenilen A Milli Futbol Takımı'mız Andorra, Malta ve Moldova ile aynı listeye girdi
16:14 Emekli maaşı promosyonu almak isteyenler 30 Eylül'e dikkat! İkramiyeler 10 bin liraya kadar çıktı
16:04 Şarkıcı Murat Kurşun canlı yayında itiraf etti: O şarkıyı ben çıkartırsam eşimle boşanırız
15:57 Son seçim anketinde sürpriz sonuç: Üçüncü ittifakın oy oranı ortaya çıktı!
15:47 Bursa'da iki lise öğrencisinin silahlı oyununda kan döküldü! 16 yaşındaki çocuk, boynuna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi
15:39 Demet Akalın'dan Müge Anlı ve ekibine tepki: O çocuk öyle mi alınır ya delireceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2022 17:26:37. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da kumar oynayan 3 kişiye 5 bin 457 lira ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement