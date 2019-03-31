Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Çaykara İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Trabzon'un Çaykara İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

16 dakika önce

Trabzon'un Çaykara ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hanefi Tok kazandı.

Trabzon'un Çaykara İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Trabzon'un Çaykara ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hanefi Tok kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hanefi Tok 4 bin 976, BBP adayı Rifat Taşkın 764, CHP adayı Hasan Düzgün 761 oy aldı.

Tok'un öz geçmişi

Hanefi Tok, Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çaykara'da, liseyi Trabzon'da tamamlayan Tok, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünü bitirdi.

1990 yılında vatani görevini tamamladıktan sonra ticarete atılan Tok, 2001 yılında AK Parti Kurucu İlçe Başkanı oldu. İki dönem ilçe başkanlığı görevini yürüten Tok, 2014 yılında Çaykara Belediye Başkanı seçildi.

Tok, evli ve dört çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:11 Kaynak: AA

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