Trabzon'da Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı - Son Dakika
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Trabzon'da Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı

20.08.2022 19:30
Trabzon'da Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı.

İlçeye bağlı Sultan Murat Yaylası'nda geleneksel olarak düzenlenen yayla şenliklerine, AK Parti Trabzon Milletvekili Adnan Günnar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve eşi Sevcan Zorluoğlu, Çaykara Kaymakamı Muhammet Güzel, Dernekpazarı Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Dernekpazarı Belediye Başkan Vekili Ersin Akyol ve vatandaşlar katıldı.

Günnar, burada yaptığı konuşmada, "Böylesine güzel bir havada burada toplandınız. Bizler iktidar partisi milletvekilleri olarak çok gururluyuz. Buraya gelirken yaptığımız yatırımları gördüm. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'nun bu bölgeye katkısını biliyoruz. Kendisini iyi biliyoruz. Çünkü 18 ilçemizde hizmetlere imzasını atıyor. Ayrım yapmıyor. Ben yayla uşağı değilim ama yayla şenliklerini kaçırmam. Herkese iyi eğlenceler diliyorum." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da koronavirüs salgını döneminde şenliklerin yapılamadığını hatırlatarak, "Bu sene çok şükür sadece Sultan Murat'ta değil, Trabzon'un her yaylasında, her meydanında, her ilçesinde yeniden kemençe sesi yankılanıyor, horon halkaları oluşturuluyor." diye konuştu.

Zorluoğlu, "Sultan Murat Yaylası festivale dönüşecek bir şenliği fazlasıyla hak ediyor. Bunu da inşallah önümüzdeki yıllardan itibaren yapacağız. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel günlerde, şenliklerde bir araya gelme ümidiyle organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Günnar, Zorluoğlu ve katılımcılar, etkinlik alanındaki stantları gezdi.

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz, Trabzon'da temaslarda bulundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Sultan Murat Yayla Şenlikleri başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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