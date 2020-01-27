Trabzon'un çehresi değişecek - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin büyük önem verdiği dış cephe sağlıklaştırma projesinde ilk adım atıldı.



Trabzon'un merkezi olma özelliği taşıyan Atatürk Alanı ve çevresindeki 43 binayı kapsayan cephe sağlıklaştırma projesinin ihalesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapıldı.



Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı çevresindeki 30'u yeni bina ve 13'ü tescilli bina olmak üzere toplam 43 binanın dış cephe sağlıklaştırılması ile ilgili proje ihalesini gerçekleştirdik. Trabzon'un çehresini değiştirecek dış cephe yenileme çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlayacağız. Proje kapsamında kentin merkezinde bulunan ve görüntü kirliliği oluşturan tabelalar kaldırılacak, dış cepheler yenilenecek ve göz zevkini bozan görüntülere son verilecek. Yeni binalar kırık beyaz ve gri, tescilli binalar ise Trabzon sarısı rengine boyanacak. Hayata geçireceğimiz projelerle Trabzon'umuzu çok daha modern bir kent haline getirmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - TRABZON