Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı - Son Dakika

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı

6 saat önce

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı, System.String[]

Trabzon'da dün akşam saatlerinde 11 ayrı ilçede başlayan örtü yangınları 6 ilçe ve 8 noktada devam ederken, Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni bir örtü yangını başladı.

İlçenin Akköse mahallesi Bölümlü sınırında saat 18.00 sıralarında örtü yangını başladı. 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangını nedeniyle yöre halkı yangın alanına akın ederken, yangını Dernekpazarı İtfaiyesi ve vatandaşlar kendi imkanları ile söndürmeye çalışıyor.

(İHA)

Dernekpazarı, Bölümlü, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz alev alev yanıyor! 4 ilde 26 farklı noktada orman yangını
Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı Karadeniz'deki orman yangınlarını terör örgütü PKK üstlendi!

Son Dakika Haberleri
01:49 Katolik kilisesinde Noel ayini yapıldı - Son Dakika
01:42 Otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
01:38 Aşırı yağış nedeniyle yol çöktü - Son Dakika
01:33 221 kilogram esrar ele geçirildi - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
01:28 İş yerlerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
00:04 İçişleri Bakanlığı: Karadeniz'deki yangınlarda sabotaj bulgusu yok - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 01:56:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi Akköse mahallesinde de yeni örtü yangını başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]