Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesince organize edilen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda mehter, motorlu paraşüt, paten ve animasyon gösterileri ile Bilek Güreşi Kurtuluş Turnuvası gerçekleştirildi.

Turnuvada derece elde edenlere çeşitli hediyeler verildi.

Kent sakinleri, yarın gerçekleştirilecek halk koşusu için de Atatürk Alanı'nda kurulan stantlarda kayıt yaptırarak, koşu kartlarını aldı.