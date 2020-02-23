Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşuna doğru - Son Dakika
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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşuna doğru

6 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşuna doğru, System.String[]

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ustaoğlu, mesajında, Trabzon'un geçmişten günümüze pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir il olduğunu belirtti.

Sultan Mehmet Han'ın fethiyle birlikte coğrafyanın önde gelen ticaret ve kültür merkezlerinden biri haline gelen kadim şehir Trabzon'un düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümünü kutladığını ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"Bir asır önce vatanı ve milleti uğruna, şanlı bayrağımızı ve istiklalimizi korumak adına gerektiğinde gözünü kırpmadan canını veren Trabzon halkı, içeriden veya dışarıdan, dirliğine, birliğine, kutsallarına el uzatan türlü düşmana karşı onurlu duruşundan hiçbir zaman taviz vermemiş, bu kararlılığı ve mücadele ruhuyla da 'Anadolu'nun birleştirici gücü' sıfatını fazlasıyla hak etmiştir."

Ustaoğlu, kurtuluşa giden meşakkatli yolda, tıpkı diğer Anadolu şehirlerinde olduğu gibi Karadeniz kıyısında da baskı ve zulümlere maruz bırakılan Trabzonluların, haksızlığa boyun eğmeyen karakterleri ve dik duruşlarıyla sayısı, gücü, milleti ne olursa olsun, bağımsızlığına kast edenlere gereken cevabı her daim verdiğini belirtti.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümünde, işgali büyük dirençle başarısızlığa uğratan tüm kahramanlara şükranlarını ileten Ustaoğlu, "Canları pahasına topraklarını savunan aziz şehitlerimize ve sonradan ebediyete intikal eden gazilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, tüm hemşehrilerimi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Mehmet Han, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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