Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşuna doğru - Son Dakika
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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşuna doğru

6 saat önce

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşuna doğru, System.String[]

Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alper, mesajında, Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehir olan Trabzon'un, geçmişin tuğrası, geleceğin imzası kadim ve dualı bir şehir olduğunu belirtti.

Trabzon'un yiğit evlatlarının, 102 yıl önce eşsiz bir kahramanlık destanı yazdığına işaret eden Alper, "Bu toprakları düşman işgalinden kurtararak, bizlere emanet etmişlerdir." ifadesini kullandı.

Alper, kurtarılan toprakları vatan kılan, şanlı ecdadın torunları olmaktan, gurur ve onur duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın bizlere miras bıraktığı bu vatanı korumanın ve yükseltmenin yolunun bulunduğumuz görevleri layıkıyla yerine getirmek olduğu bilinciyle Trabzon'umuza güvenlik ve asayiş hizmeti üreten Trabzon Emniyet Müdürlüğü teşkilatı olarak, siz kıymetli vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaktayız.

7'den 77'ye Trabzon'un gönlünde taht kurmaya aday olduğumuz gerçeği en büyük motivasyon kaynağımızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Trabzon'umuzun kurtuluşunun 102. yılını en içten dileklerimle kutluyor, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 01:18 Kaynak: AA
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