Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

7 saat önce

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü çeşitli programlarla kutlandı.

Meydan Parkı'nda düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar ve milletvekillerinin kutlama mesajları okundu.

Daha sonra Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde devam eden programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Trabzon'un, coğrafi ve stratejik konumu bakımından tarihin her döneminde önemini koruyan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent olduğunu söyledi.

Zorluoğlu, programlar kapsamında Trabzon'da çeşitli etkinlikleri Türkiye- İran sınırında meydana gelen, Van'ın Başkale ilçesinde de şiddetli hissedilen deprem nedeniyle iptal ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süre valilik yaptığım Van'daki kardeşlerime Trabzon'un dayanışmasını, selamlarını ve dualarını iletiyorum. Devletimiz büyük ve güçlüdür. Elazığ'da sergilenen dayanışma, mutlaka belli ölçüde Van'da da sergileniyor ve inşallah kısa zaman içerisinde Elazığ'da olduğu gibi Van'da da tüm depremin yaralarını saracak güçteyiz. Bunu da çok iyi bir şekilde gösteriyoruz."

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesince yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında da bilgi veren Zorluoğlu, restorasyon çalışmaları devam eden Sümela Manastırı gibi turistlik mekanların önümüzdeki günlerde yerli ve yabancı turistlerin hizmetine açılacağını ifade etti.

Programda, Pelitli Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi öğrencileri tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında düzenlenen şiir, resim ve spor yarışmalarında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Programlara, kamu kurum müdürlerinin yanı sıra öğrenciler de katıldı.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

Murat Zorluoğlu, Trabzon, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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