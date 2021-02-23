Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü - Son Dakika

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü

23.02.2021 12:57
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balta, mesajında, vatanına bağlılığını ve bu topraklar üzerinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağın her şeyin üstünde olduğunu vermiş oldukları onurlu mücadele ile göstermiş olan Trabzon'un, yurdun her karışını o günkü kadar kutsal bildiklerini belirtti.

Bu topraklar için Türk milleti ve Trabzonlu hemşehrilerinin bağımsız yaşama tutkusu ve varlığını sürdürmek için yaptığı onurlu mücadelenin neticesinde özgürlük denilen nimete kavuşmasının kolay olmadığına vurgu yapan Balta, şunları kaydetti:

"Şanlı tarihimiz, bağımsız ve hür yaşamak uğruna yapılan inanılması güç mücadelelere ve savaşlara sahne olmuş nice kahramanlık destanı ile doludur. Balkan Savaşı ve ardından gelen 1. Dünya Savaşı ile bütün dünya üzerimize yüklendi. Trabzon da bu dönemlerde işgal altında kalarak bu acı günleri farklı bir boyutuyla yaşamıştır. Trabzon halkı pek çok badire atlatmıştır. Ancak kurtuluş sürecinde Trabzon halkı topyekun kahramanlık göstermiştir. Hiçbir zaman yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmemiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde verilen milli mücadeleye maddi manevi tam destek vermiştir. Tarih Trabzon'da adeta yokluğun ve yoksulluğun biçare bıraktığı bir zamanda yapılan bu kutlu mücadelenin parlak bir sayfasına şahit olmuştur."

Balta, kendilerine düşen görevin, bu toprakların nasıl ve ne şartlarda kazanıldığını bilerek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışmak olduğuna işaret ederek, "Eğitimden sağlığa, sanayiden teknolojiye, ulaşımdan altyapıya, ekonomiden savunma sanayisine, tarım ve hayvancılığa her alanda ilimizin ve ülkemizin kalkınması için gayret göstererek, ülkemizi bir daha düşman ayağı basmayacak şekilde geliştirip güçlendirmektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ecdadımızın bağımsızlık savaşındaki kararlılığı ve vatan savunmasındaki asil duruşu bizler için bir yol haritası niteliğinde olmalıdır." ifadesini kullanan Balta, mesajını şöyle tamamladı:

"Bütün bunları bir emanet bilmeli, emaneti yücelterek korumayı ve gelecek nesillere aktarmayı kendimize ilke edinmeliyiz. Bu doğrultuda 2023 hedeflerimize, 2053 ve 2071 vizyonumuza uygun bir Türkiye'yi milletçe el ele inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Trabzon'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunu en iyi dileklerimle kutluyor, kurtuluş yolunda canını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onca sıkıntıya göğüs gerip bizlere bugünleri bırakan gazilerimizi, başta fedakar ve cefakar dede ve ninelerimiz olmak üzere tüm ecdadımızı minnetle anıyorum."

Milletvekili, AK Parti, Trabzon, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir Avrupa ekiplerinin yakın takibindeki Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu: Önceliğim Galatasaray Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki talepte bulundu İstanbul Boğazı'nda denizanası istilası! Tüm kıyı şeridi beyaza büründü Areda Survey'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: HDP, Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi baraj altında kalıyor Gördüğü şiddeti kaldıramayıp balkondan atlayan kadın gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı: Bacağımı ısırıp etimi kopardı, artık dayanamadım Akşener, AK Partili Zengin'in "Onurlu kadın bir sene beklemez" sözlerine sert çıktı: Şu utanmazlığa bakar mısınız? Kesime gidecek hamile keçileri satın alan hayvansever, ne etlerinden ne de sütlerinden faydalanıyor
Yasak Elma'da çok konuşulacak yasak aşk sahnesi! Cansu, Çağatay'ın dudaklarına yapıştı Yasak Elma'da çok konuşulacak yasak aşk sahnesi! Cansu, Çağatay'ın dudaklarına yapıştı         
12:26
Koronadan ölme olasılığını artıran 5 gen bulundu Koronadan ölme olasılığını artıran 5 gen bulundu         
12:06
Temelini Erbakan'ın attığı Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim durdu Temelini Erbakan'ın attığı Ilgın Şeker Fabrikası'nda üretim durdu         
11:37
Fenerbahçe'de büyük ihmal! Yoğun kar yağışı sırasında çimlerin üzeri örtülmemiş Fenerbahçe'de büyük ihmal! Yoğun kar yağışı sırasında çimlerin üzeri örtülmemiş         
11:23
İETT otobüslerinin önüne kesen grup, tekme ve yumruklarla saldırdı İETT otobüslerinin önüne kesen grup, tekme ve yumruklarla saldırdı         
11:16
Her ürün tanıtımı alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, bu sefer de tanga detaylı eşofmanı tanıttı Her ürün tanıtımı alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, bu sefer de tanga detaylı eşofmanı tanıttı         
10:57
Bilim Kurulu üyesi normalleşme öncesi Bilim Kurulu üyesi normalleşme öncesi "15 gün tam kapanma" iddialarıyla ilgili konuştu: Aciliyeti olan bir noktada değiliz         
10:26
Yeğenini öldüren dayı, kendini Yeğenini öldüren dayı, kendini "Eşime küfretti" diyerek savundu         
10:05
Nihal Candan'ın Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi         
09:45
Arabasını hoparlörle parçaladığı dayısından dayak yiyen yeğen kafasından yaralandı Arabasını hoparlörle parçaladığı dayısından dayak yiyen yeğen kafasından yaralandı         
09:43
Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak Kamuya tayinlerde mülakat kalkıyor! Atamalar sadece merkezi sınav sonuçlarına göre yapılacak         
08:26
Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu         
08:17
Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı Karşı apartmandaki kadınlara bakıp mastürbasyon yapan sapık gözaltına alındı         
23:39
Serenay Sarıkaya'nın Serenay Sarıkaya'nın "silikon" haberini basına sızdıran vale işsiz kaldı         
20:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2021 13:06:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei