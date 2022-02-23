Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika
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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

23.02.2022 12:53
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Balta, mesajında, Trabzon'un, vatanına bağlılığını ve ay-yıldızlı bayrağın her şeyin üstünde olduğunu göstermek için onurlu bir mücadele verdiğini belirtti.

Türk milletinin ve Trabzonluların bağımsız yaşama tutkusu ve varlığını sürdürmek için yaptığı onurlu mücadelenin neticesinde özgürlüğe kavuşmasının kolay olmadığının altını çizen Balta, şunları kaydetti:

"Balkan Savaşı ve ardından gelen 1. Dünya Savaşı ile bütün dünya üzerimize yüklendi. Trabzon da bu dönemlerde işgal altında kalarak bu acı günleri farklı bir boyutuyla yaşamıştır. Ancak kurtuluş sürecinde Trabzon halkı topyekun kahramanlık gösterdi. Aziz milletimiz, vatanını ve onurunu korumak için yedi düvele karşı yurdumuzun dört bir köşesinde mücadele ederek, dünya tarihinin en haklı savaşı olan Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmıştır. Tüm yurtta olduğu gibi şanlı tarihimizdeki kahramanlık destanlarından biri de günümüzden 104 yıl önce Trabzon'da da yazılmıştır. Tarih Trabzon'da adeta yokluğun ve yoksulluğun biçare bıraktığı bir zamanda yapılan bu kutlu mücadelenin parlak bir sayfasına şahit olmuştur. Tarihi kanlarıyla yazan o mukaddes insanların hürriyet şerbetini yudumlaması her şeyin üstündedir."

Tarihin iyi bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Balta, çok çetin mücadeleler verildiği, göçler olduğu ve acılar yaşandığına dikkati çekti.

Türk milletinin, birlik ve beraberlik içinde ülkesini ve cumhuriyetini yüceltmek ve güçlendirmek için çok çalışarak bugünlere geldiğini dile getiren Balta, " Türkiye Cumhuriyeti, gün geçtikçe güçlenen ordusu, kalkınma yolunda yaptığı atılımlarla dünyanın saygın ülkeleri arasında yerini almıştır. Türkiye'nin kazandığı güç, devlet ve millet olarak sahip olduğumuz birlik ve dayanışma duygusu, vatan ve bayrak sevgisi geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da bize yönelen tüm tehlikeleri bertaraf etmeye yetecektir." ifadelerini kullandı.

Balta, Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak, kurtuluş mücadelesinde canını feda edenleri rahmetle andığını belirtti.

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TBMM Çevre Komisyonu, Muhammet Balta, Milletvekili, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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