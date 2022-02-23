Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika
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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

23.02.2022 15:28
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, 24 Şubat Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cora, mesajında, imparatorluk kültürünün yaşandığı, Karadeniz'in incisi Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, coşkuyla ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Kurtuluş günlerinin, tarihe not düşmenin yanında, geleceğe yön vermesi açısından da son derece önemli günler olduğunu vurgulayan Cora, şunları kaydetti:

"Trabzon, coğrafi konumu, limanı ve Doğu Anadolu üzerinden İran'a uzanan yolların başlangıç noktasında bulunması sebebiyle Anadolu'nun her zaman en önemli merkezlerinden biri olmuştur. Trabzon, Birinci Dünya Savaşı'nda askeri açıdan büyük önem arz etmiş, nitekim yedi düvele karşı savaşan Osmanlı Devleti'nin bu süreçte işgal edilen yerlerinden birisi olmuştur. 18 Nisan 1916 tarihinde Ruslar tarafından işgal edilen Trabzon'da, 24 Şubat 1918'e kadar yaklaşık 2 yıl milis güçlerimiz tarafından Ruslara karşı büyük bir mücadele ortaya koyulmuştur. Ecdadımız bu 2 yıllık süre içerisinde çok ağır bedeller ödemiş, ihaneti görmüş, çok çetin mücadeleler ortaya koymuştur. Ancak asla boyun eğmemiştir, hiçbir zaman yılgınlığa ve ümitsizliğe düşmeden kanının son damlasına kadar mücadele ederek kahramanlık destanı yazmıştır."

"Bunca yaşanan sıkıntıların, çekilen cefaların ardından her yanı şehit kanıyla sulanmış bu toprakları her türlü kötülüğe karşı müdafaa etmek, ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak hepimizin temel arzusudur." ifadesini kullanan Cora, vatan toprakları üzerinde geçmişte olduğu gibi bugün de aynı hesapların, aynı oyunların içerisinde olanları bildiklerini, her zamankinden daha bilinçli, daha uyanık, daha kuvvetli şekilde milletin hizmetkarı olmaya ve bu oyunları bozmaya devam edeceklerini vurguladı.

Cora, kutsal vatan topraklarının bağımsızlığı için mücadele eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu uğurda canını feda eden isimsiz kahramanları rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika


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