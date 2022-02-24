Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

24.02.2022 13:27
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Erdem Canbolat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un İstiklal harbi tarihinde çok önemli yeri olduğunu, Trabzon halkının kurtuluş yıllarında fedakarca tarihi rolünü üstlendiğini anlattı.

Kadim şehir Trabzon'u her alanda daha da geliştirmek ve kalkındırmak için var güçleriyle çalışmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"104 yıl önce bugün Türkiye'mizin geleceğinde şerefle hatırlanacak bir sayfa açmıştır. Trabzon'un yiğit ve cesur delikanlıları ordunun muhtelif yerlerinde nefer olarak düşmanla kahramanca çarpışmış, Trabzon alayı İstiklal harbimizin en çetin savaşlarında kahramanlıklarıyla temayüz etmiştir. Büyük mücadeleler vererek bugünlere gelmiş bir milletiz. Bugün bu salondaki kurtuluş ruhu aynı zamanda Malazgirt, Sakarya, Çanakkale ve Dumlupınar ruhudur. Bu ruh, zeybeklerin, halayların, barların ve horonların ruhudur. Bu ruh 19 Mayıs ruhudur. Bu ruh 15 Temmuz ruhudur. Ne mutlu bize ki bu birliktelik ruhu yurdun her bir zerresini yüzyıllardır kuşatmıştır ve inanıyorum ki sonsuza denk de kuşatacaktır."

Konuşmanın ardından 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "İşgalden Kurtuluşa" isimli programda, katılımcılara müzik dinletisi sunuldu.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.

YORUMLAR
500
Böyle gol sevinci görülmedi: 90+8'de gelen gole sevinirken kendilerinden geçtiler Böyle gol sevinci görülmedi: 90+8'de gelen gole sevinirken kendilerinden geçtiler Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı Artan Kovid-19 vakalarına karşı tedbir ve aşı çağrısı

Atatürk Anıtı, 15 Temmuz, Trabzon, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
13:17 Müttefiklerinden Rusya'ya destek! Çin: İşgal değil! İran: NATO'nun oyunu
13:11 Karısını öldüresiye dövüp gözaltına alınmıştı! Sebep olarak eşinin tayt giydiğini öne süren adam serbest bırakıldı
13:08 Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri Puşilin: Operasyon çabuk bitecek
12:49 Rusya, Ukrayna operasyonunda hangi kentleri hedefliyor: İşte isim isim o kentler!
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 13:35:19. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement