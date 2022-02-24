Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve Garnizon Komutanı Vekili Albay Erdem Canbolat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon'un İstiklal harbi tarihinde çok önemli yeri olduğunu, Trabzon halkının kurtuluş yıllarında fedakarca tarihi rolünü üstlendiğini anlattı.

Kadim şehir Trabzon'u her alanda daha da geliştirmek ve kalkındırmak için var güçleriyle çalışmaya gayret gösterdiklerini dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"104 yıl önce bugün Türkiye'mizin geleceğinde şerefle hatırlanacak bir sayfa açmıştır. Trabzon'un yiğit ve cesur delikanlıları ordunun muhtelif yerlerinde nefer olarak düşmanla kahramanca çarpışmış, Trabzon alayı İstiklal harbimizin en çetin savaşlarında kahramanlıklarıyla temayüz etmiştir. Büyük mücadeleler vererek bugünlere gelmiş bir milletiz. Bugün bu salondaki kurtuluş ruhu aynı zamanda Malazgirt, Sakarya, Çanakkale ve Dumlupınar ruhudur. Bu ruh, zeybeklerin, halayların, barların ve horonların ruhudur. Bu ruh 19 Mayıs ruhudur. Bu ruh 15 Temmuz ruhudur. Ne mutlu bize ki bu birliktelik ruhu yurdun her bir zerresini yüzyıllardır kuşatmıştır ve inanıyorum ki sonsuza denk de kuşatacaktır."

Konuşmanın ardından 80. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan "İşgalden Kurtuluşa" isimli programda, katılımcılara müzik dinletisi sunuldu.

Ortahisar Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tören sona erdi.