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Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliği

6 saat önce

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliğiTRABZON (İHA)- Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yıkım ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirmek isteyince vatandaşların engeliyle karşılaştı.

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliği

TRABZON (İHA)- Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yıkım ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirmek isteyince vatandaşların engeliyle karşılaştı. Yıkım ekiplerine, jandarma güçlerine ellerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten kaçak yapı sahipleri duruma tepki gösterdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı yaylada vatandaşların tepkileri sürüyor. Vatandaşlar ellerine bir tebligat ulaşması halinde evlerinin boşaltacaklarını ifade ederken, yayladaki gergin bekleyiş devam ediyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliği

Trabzon, Düzköy, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:57 Kaynak: İHA
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