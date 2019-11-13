Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliği - Son Dakika
Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliği
6 saat önce
Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliğiTRABZON (İHA)- Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yıkım ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirmek isteyince vatandaşların engeliyle karşılaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 07:57 Kaynak: İHA
Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında yıkım gerginliği
TRABZON (İHA)- Trabzon'un Düzköy ilçesi Haçka yaylasında kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında yıkım ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren yıkım gerçekleştirmek isteyince vatandaşların engeliyle karşılaştı. Yıkım ekiplerine, jandarma güçlerine ellerine yıkım tebligatı ulaşmadığını belirten kaçak yapı sahipleri duruma tepki gösterdi. Zaman zaman gergin anların yaşandığı yaylada vatandaşların tepkileri sürüyor. Vatandaşlar ellerine bir tebligat ulaşması halinde evlerinin boşaltacaklarını ifade ederken, yayladaki gergin bekleyiş devam ediyor.
Hamsi fiyatıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor Trabzon'da yaylada olaylı yıkım devam ediyor Babası uyuşturucu kuryeliği yapan 9 yaşındaki kızın sırt çantasından bonzai çıktı İstanbul'da feci kaza! Motosikletli iki genç takla atarak yere savruldu