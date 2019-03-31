Son Dakika Haberleri: Trabzon'un Düzköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Trabzon'un Düzköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

33 dakika önce

Trabzon'un Düzköy ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yılmaz Ankara kazandı.

Trabzon'un Düzköy İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Trabzon'un Düzköy ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yılmaz Ankara kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yılmaz Ankara 5 bin 160, CHP adayı Fehmi Köroğlu 3 bin 519, Saadet Partisi adayı Suat Çalık 85 oy aldı.

Ankara'nın öz geçmişi

Yılmaz Ankara, ilkokul ve ortaokul tahsilini Trabzon'un Düzköy ilçesinde tamamladı. 1984-1985 yıllarında Ankara ve Kars illerinde vatani görevini yapan Yılmaz Ankara, inşaat sektöründe faaliyet göstermekte. Siyasi hayatına 1985 yılında başlayan Ankara, AK Parti'nin Düzköy ilçe kurucu başkanlığı ve 2003 ile 2012 yılları arasında da ilçe başkanlığı görevinde bulundu.

2013 yılında ise AK Parti Trabzon İl Yönetimine seçilerek, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı görevini yürüttü. İlçede faaliyet gösteren dernek ve sivil toplum kuruluşlarında da çeşitli görevler yürüttü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:39 Kaynak: AA

Ankara, AK Parti, Trabzon, Düzköy, Güncel
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