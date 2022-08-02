Evinin üst katında yetiştirdiği kenevir jandarmaya takıldı - Son Dakika
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Evinin üst katında yetiştirdiği kenevir jandarmaya takıldı

02.08.2022 10:37
Evinin üst katında yetiştirdiği kenevir jandarmaya takıldı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde evinin üst katında kenevir yetiştiren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde evinin üst katında kenevir yetiştiren şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Narkotik Timlerinin yaptığı saha ve istihbari çalışmalar sonucu Aykut Mahallesi'nde yaşayan O.K. (53) isimli şahsın ikametinde ve ekili tarım arazisi içerisinde kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ve narkotik timlerinin şüpheli O.K.'nin ikameti ve eklentilerinde yaptığı aramada, evin üst katında kova ve su bidonlarının içerisine dikilmiş ve bakımları yapılmış vaziyette 16 adet Hint keneviri, evin bahçe kısmında dikili tarım arazisi içerisinde 6 adet Hint keneviri olmak üzere toplam 22 kök kenevir bitkisi, evde yapılan aramada ise 275 gram ağırlığında kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K. isimli şahıs hakkında adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Trabzon, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evinin üst katında yetiştirdiği kenevir jandarmaya takıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evinin üst katında yetiştirdiği kenevir jandarmaya takıldı - Son Dakika
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