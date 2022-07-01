TRABZON'UN FETHİ TARİHİ, 15 AĞUSTOS OLARAK RESMİLEŞTİ - Son Dakika
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TRABZON'UN FETHİ TARİHİ, 15 AĞUSTOS OLARAK RESMİLEŞTİ

01.07.2022 17:32

TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, daha önce 26 Ekim olarak kutlanan ve tartışmalara neden olan Fatih Sultan Mehmet tarafından kentin fethinin 15 Ağustos olarak resmileştiğini duyurdu.

TRABZON Valisi İsmail Ustaoğlu, daha önce 26 Ekim olarak kutlanan ve tartışmalara neden olan Fatih Sultan Mehmet tarafından kentin fethinin 15 Ağustos olarak resmileştiğini duyurdu. Vali Ustaoğlu, "İnşallah bundan sonraki süreçte bu yıl da dahil Trabzon'umuzun fetih kutlamalarını 15 Ağustos olarak yapacağız" dedi.

Fatih Sultan Mehmet tarafından alınan Trabzon'un fethi tarihi, 1960'lı yılların başında 26 Ekim 1461 olarak kabul edildi. O günden bu yana kentte, her 26 Ekim'de resmi törenler düzenlenip, kutlamalar yapıldı. Kentte fethin tarih olarak yanlış kutlandığı tartışmaları başlarken, Büyükşehir Belediyesi de tarihin 15 Ağustos olarak değiştirilmesi girişiminde bulundu. Trabzon Valiliği de konuyu Türk Tarih Kurumu'na sordu.

Vali İsmail Ustaoğlu, yaptığı basın açıklamasıyla Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nca yapılan incelemeler sonrası kentte fethin tarihinin 15 Ağustos olarak değiştiğini duyurdu. Ustaoğlu, "Bir süredir kamuoyunda Trabzon'un fethi tarihi tartışma konusu olarak gündemdeydi. Bu husus valiliğimiz tarafından şubat ayı içerisinde Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'na yazılı soru olarak bildirmemizle nihayet buldu. Belediye tarafından düzenlenen bir tarih sempozyumunda fetih tarihi konusu 26 Ekim değil 15 Ağustos olması gerektiği konuşulmuştu. Bize 10 Haziran 2022 tarihli yazısıyla Türk Tarih Kurumu'nca bu tarihin 15 Ağustos 1461 tarihinin, Trabzon'un fetih tarihi olduğu kanaatine yer verilen cevabı bize bildirdiler. İnşallah bundan sonraki süreçte bu yıl da dahil Trabzon'umuzun fetih kutlamalarını 15 Ağustos olarak yapacağız" dedi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TRABZON'UN FETHİ TARİHİ, 15 AĞUSTOS OLARAK RESMİLEŞTİ - Son Dakika
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