Son Dakika Haberleri: Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü

Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü

1 saat önce

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü, System.String[]

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muhammet Balta, mesajında, Trabzon'un tarihin her döneminde dikkati çeken bir şehir olduğunu belirtti.

Trabzon'un fethinin, milli tarih için adeta bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Balta, fetihten sonra Karadeniz'in bir Türk gölü haline geldiğini ifade etti.

Önemli misyonlar üstlenen Trabzon'da, cihan padişahlarının yetiştiğini aktaran Balta, şunları kaydetti:

"Özellikle genç kuşakları bu tarih bilinciyle yetiştirmek zorundayız. Trabzon'umuzun tarihi dokusunu, kültürel birikimini korumak, uzun yıllar bilim ve kültür merkezi olarak yaşatmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu toprakları bize vatan olarak bırakanları rahmetle anmak ve bıraktıkları mirasa sahip çıkarak onu gelecek kuşaklara aktarmak başlıca görev ve sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncülerle fethin 558. yılını en samimi hislerimle kutluyor, Trabzon'u fethederek bütün bir insanlığın yararına olmak üzere bizlere emanet bırakan fethin büyük komutanı Fatih Sultan Mehmet Han'ı, onun arkadaşlarını, rahmet ve minnetle anıyorum."

Muhammet Balta, Trabzon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren AP Milletvekili aşırı sağcı Angelo Ciocca cezalandırıldı
Ad, soyad değiştirme uygulamasında en çok değiştirilen soyad "Top" oldu Çavuşuoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti Çaldığı parayı ekmeğin arasına sakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 15:17:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzon'un fethinin 558. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]