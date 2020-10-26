Trabzon'un fethinin 559. yıldönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

Trabzon'un fethinin 559. yıldönümü törenlerle kutlandı

26.10.2020 12:46

Trabzon'un fethinin 559. yıldönümü törenlerle kutlandı Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 559. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Trabzon'un fethinin 559. yıldönümü törenlerle kutlandı

TRABZON - Trabzon'un Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilişinin 559. yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Atapark'ta bulunan Zağnos Burçları önünde yapılan fetih programında Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutan vekili personel Albay Erdem Canpolat, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, daire amirleri ve öğrenciler hazır bulundu.

Burada bir konuşma yapan Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman, fethin önemine vurgu yaparak "Geçen yıl fetihin 558. yıldönümünde de buradaydık. Bu bir yıllık süreye baktığımızda fetih, bireysel değerinden ziyade fetihten sonra muhafazanın ne kadar daha önemli olduğunu anlamış oluyoruz. Son bir yıldır ülkemize yapılan saldırılara bakıldığında ya da birazcık kafamızı kaldırmaya çalıştığımızda etrafımızdaki kuşatılmışlığın ne kadar önemli olduğunu bir yıl daha yaşayarak anlamış olduk. Fethetmek yetmiyor. Şehit kanıyla feth ettiğiniz toprakları alın teriyle muhafazası çok daha önemli. Bu fethedilmiş Trabzon'un bir evladını başını çektiği İHA ve SİHA'ların varlığı Trabzon'un kıymetini değerini daha da belirgin duruma getirmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından fetih etkinliği kapsamında düzenlenen yarışmalarda, dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilirken Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı'nın sunduğu gösteriyle program sona erdi.

Trabzon'un fethinin 559. yıldönümü törenlerle kutlandı
Trabzon'un fethinin 559. yıldönümü törenlerle kutlandı
Trabzon'un fethinin 559. yıldönümü törenlerle kutlandı
Trabzon'un fethinin 559. yıldönümü törenlerle kutlandı

Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Trabzon, Han, Genel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Trabzon'un fethinin 559. yıldönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika

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