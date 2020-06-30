Trabzon'un gençleri piyasanın en değerlisi - Son Dakika

Trabzon'un gençleri piyasanın en değerlisi

Beşiktaş ve G.Saray son haftalarda altyapılardaki oyunculara şans verirken Trabzon özellikle son yıllarda tüm kulüplere örnek olacak bir gençlik devrimi yaptı.

Beşiktaş ve G. Saray son haftalarda altyapılardaki oyunculara şans verirken Trabzon özellikle son yıllarda tüm kulüplere örnek olacak bir gençlik devrimi yaptı. Bordo mavililerin altyapısından yetişen ve Milli Takımımız'ın da en önemli oyuncularından biri olan Yusuf Yazıcı sezon başında 17.5 milyon Euro bonservisle Lille'e transfer oldu.

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Yusuf'un ardından şu an Türk oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek iki isim de yine takımın altyapısından yetişti.


Süper Lig'de ilk maçına 17 yaşında çıkan Abdülkadir Ömür takımın ön önemli ve en değerli oyuncularından biri. Sezon başında 15 milyon Euro olan piyasa değeri yaşadığı ciddi sakatlık sonrası 12.5 milyon Euro'ya inse de Trabzon'un transferde en çok talibi olan oyuncuların başında geliyor. Yine altyapıdan yetişen ve geçen sene kaleyi devralan Uğurcan Çakır kendisine güvenenleri hayal kırıklığına uğratmazken piyasa değeri 9.5 milyon Euro olan yıldız Avrupa devlerinin transfer listesine girdi.


18 yaşındaki Muhammet Akpınar, 19 yaşındaki Arda Akbulut yine 19 yaşındaki Taha Tunç ile 20 yaşındaki Kerem Baykuş, Koray Kılınç ve Cafer Tosun da yıldız adayları olarak görülüyor.


Trabzon, Saray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 08:10 

Son Dakika Spor Trabzon'un gençleri piyasanın en değerlisi - Son Dakika Spor
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