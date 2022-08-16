Adil makamlardan alınan arama kararına istinaden İl Jandarma Komutanlığı ve Hayrat Jandarma Komutanlığı Narkotik timleri ile birlikte Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği Yatkın'ın yaptığı aramada, 122 kök hint keneviri ve 250 gram kubar esrar ele geçirilerek, el konuldu.

İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hayrat ilçesinde kenevir eken kişi yakalandı - Son Dakika

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