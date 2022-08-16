Hayrat ilçesinde kenevir eken kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayrat ilçesinde kenevir eken kişi yakalandı

16.08.2022 10:48
Hayrat ilçesinde kenevir eken kişi yakalandı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde kenevir ektiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Trabzon'un Hayrat ilçesinde kenevir ektiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerinin yaptığı takip ve saha çalışmaları sonucu ilçenin Pınarca Mahallesinde Ş.Ç'nin (60) kenevir ektiği tespit edildi.

Adil makamlardan alınan arama kararına istinaden İl Jandarma Komutanlığı ve Hayrat Jandarma Komutanlığı Narkotik timleri ile birlikte Jandarma Narkotik Madde Tespit Köpeği Yatkın'ın yaptığı aramada, 122 kök hint keneviri ve 250 gram kubar esrar ele geçirilerek, el konuldu.

Şüpheli Ş.Ç. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu Kenevir bitkisi yetiştirilen eve jandarma operasyonu İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: AA

Narkotik, Jandarma, Trabzon, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayrat ilçesinde kenevir eken kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:24 Türkiye ile Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için sözleşme imzaladı
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:51:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hayrat ilçesinde kenevir eken kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement