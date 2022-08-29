Trabzon'da "3. Hayrat Çocuk Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon'da "3. Hayrat Çocuk Şenliği" düzenlendi

29.08.2022 16:26
Trabzon'da "3. Hayrat Çocuk Şenliği" düzenlendi

??????? Trabzon'un Hayrat ilçesinde Nuhoğlu Vakfı'nca 3. Hayrat Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

??????? Trabzon'un Hayrat ilçesinde Nuhoğlu Vakfı'nca 3. Hayrat Çocuk Şenliği gerçekleştirildi.

Yörenin yetenekli çocuklarını resim ve müzik alanlarında geliştirmek amacıyla ilçe meydanında düzenlenen şenlikte, Nuhoğlu Vakfı Hayrat Çocuk Sanat Merkezi'ndeki öğrenciler yıl boyunca öğrendikleri şarkılardan oluşan bir konser verdi.

Öğrencilerin yaptığı resimlerin yer aldığı serginin de açıldığı etkinlikte konuşan Hayrat Kaymakamı Orçun Cüneyt Zor, şenliğe pandemi nedeniyle ara vermek zorunda kalınmasına rağmen bu süreçte öğrencilerin eğitimlerini sürdürerek ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

Nuhoğlu Vakfı Başkanı Hayri Günay Nuhoğlu ise vakıf olarak eğitim seferberliği, meyve bahçesi ile vakıf lojmanları gibi bazı projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Sanat eğitimi konusunda bölge adına 2018 yılında önemli bir adım attıklarına değinen Nuhoğlu, "Hayrat Kaymakamlığı ve Hayrat Belediyesi ile beraber çocuk sanat merkezini açtık. Gerek Hayrat gerekse yakın ilçelerden merkezimize gelen çocuklarımızı sanatla buluşturarak resim ve müzik konusunda eğitim almalarını sağladık. Amacımız çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarmak, ufuklarını genişletmek ve onları nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamaktır. Sanat merkezimizde bugüne kadar 250 öğrenci eğitim almıştır." diye konuştu.

Etkinliğe katılan oyuncu ve yönetmen Tamer Levent de bir daha ki düzenlenecek şenliğe yurt dışından 20 çocuğun getirilerek ilçede bir süre misafir edilebileceğini ifade etti.

Bu çocukların Hayrat'lı ailelerin evinde konaklayabileceğini aktaran Levent, "Onlarda biraz müzik eğitimi alıp buraya gelmiş olsalar burada hem konser verseler hem de binaları boyasalar. Bize ressamlar ve çocukların aileleri de katılır. Bu projeyi yaparız. Bu şenlik daha da uzun yıllar yapıldığı zaman Hayrat dünyada biliniyor olacak." dedi.

Şenlikte, Onur Atmaca'nın verdiği konserin ardından Tamer Levent "Sanata Evet" konulu söyleşi yaptı.

Etkinliğe, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Başiskele Yaz Okulları'ndan coşkulu kapanış Başiskele Yaz Okulları'ndan coşkulu kapanış Aksaray Belediyesi 475 çocuğu sünnet ettirdi Aksaray Belediyesi 475 çocuğu sünnet ettirdi
Kaynak: AA

Trabzon, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da '3. Hayrat Çocuk Şenliği' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
15:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatiflerinin sayısını 3 bine çıkaracağız
15:34 Adı uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Sörloth, yeniden Real Sociedad'a kiralandı
15:35 Türkiye, Boğazlardan geçiş ücretine 40 yıl sonra zam yaptı! Ücret 5 kat artırıldı
15:12 ABD'yi karıştıran olay! Maneskin grubunun basçısının göğüsleri görününce kanal reklama geçti
15:10 Irak karıştı! Bağdat'ta Mukteda es-Sadr destekçilerinin eylemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
15:06 ABD'li rapçi Lil Baby, NBA yıldızı James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 4.5 milyon TL nakit para verdi
15:00 Esenyurt'ta eğlenceden dönen Tanzanyalı kadın boğazından bıçaklandı
14:50 Adana Demirspor'da beklenen son: Balotelli şehirden ayrıldı, yeni takımına imza atmaya gidiyor
14:48 Gülşen'in tahliye edilmesinin ardından avukatından ilk açıklama: Ev hapsinin kaldırılması için mahkemeye talepte bulunacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 16:26:44. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da "3. Hayrat Çocuk Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement