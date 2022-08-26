Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Trabzon'un Hayrat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçeye bağlı Kaynarca Mahallesi'nde ormanlık alanda kenevir ekildiği istihbaratı üzerine çalışma yapıldı.
Ekiplerin, fiziki takip ve saha çalışmalarının ardından şüpheliler E.K. (37) ve H.D'nin (33) adreslerine operasyon düzenlendi.
Narkotik arama köpeği "Yatkın"ın da katıldığı aramalarda 17 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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