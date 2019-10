Trabzon'un her yerinde Amatör Spor Haftası birçok etkinlikle kutlandı

İnsanların sporla daha çok buluşması ve hareketsiz yaşamdan uzaklaşması yönüyle büyük önem verilen Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri, Trabzon'da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.



Bütün ilçelerde basketboldan voleybola, tenisten satranca, futboldan atletizme, bocceden dart ve eskrime kadar onlarca branşta etkinlik yapıldı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "İlçe, şube müdürlerimiz ve uzman antrenörlerimiz tarafından her köşede, sokakta, tesislerde, her yerde çeşitli branşlarda etkinlikler düzenledi. Halkımız da büyük bir ilgiyle günlük veya haftalık turnuvalara katıldı" dedi.



"Her yaştan insana ulaşıp sağlıklı bir yaşam için sporu sevdirmeye çalışıyoruz" diyen Müdür Öztürk, "Trabzon halkının spora ilgisi zaten var. Ancak sadece seyirci olarak sporu sevenler var ve en büyük hedefimiz onları da sporla buluşturmak. En sevindirici tarafı bu çabamıza olumlu dönüş olması, tesislerimizin her yaştan insanla dolması. Sağlıklı bir hayatın yanı sıra Hareketsiz yaşam ile teknolojik ve diğer bağımlılıktan uzak durmanın en güzel yolu spor. İnsanlara herkesin mutlaka yapabileceği bir spor branşı olduğunu hatırlatıyoruz, onları uzman antrenörler ve modern tesislerimizle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.



Sporun yarışmacı yönü ve sağlık için faydalarının yanı sıra, özellikle insanların kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmadaki öneminin asla unutulmaması gerektiğini ifade eden Birdal Öztürk, "Çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere herkes, her zaman sporla iç içe olmalıdır. Onları spor sahalarına, salonlarına çekemezsek belki de başka alanlara itebilir, hiç de istemediğimiz durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden yaptığımız her etkinliğe, düzenlediğimiz her turnuvaya açtığımız her kursa büyük önem veriyoruz. Amatör Spor Haftası etkinliklerine katılımın yüksek olmasını bu yönden de son derece sevindirici buluyoruz" diye konuştu. - TRABZON