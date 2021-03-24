Trabzon'da "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi" kapsamında yeni hattan ilk içme suyu verildi - Son Dakika

Trabzon'da "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi" kapsamında yeni hattan ilk içme suyu verildi

24.03.2021 11:05
Trabzon'da

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tarihi altyapı çalışması kapsamında Beşirli Mahallesi'ne ilk içme suyunun bugün verildiği bildirildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tarihi altyapı çalışması kapsamında Beşirli Mahallesi'ne ilk içme suyunun bugün verildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un 15,5 milyon avro ile bugüne kadarki en büyük bütçeli yatırımlarından biri olan, "Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi"nin tüm hızıyla ilerlediği, merkez ilçe Ortahisar'ın toplam 47 mahallesini ve 565 kilometrelik bir alanı kapsayan içme suyu hattı yapım çalışmalarında şu ana kadar yaklaşık 91 kilometrelik bir ilerleme kaydedildiği belirtildi.

İçme suyu hattı ile beraber yürütülen çalışmalar sonucunda ise toplamda 8 bin 294 metre yağmur suyu, 3 bin 813 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Meydan bölgesinde çok özel bir çalışmaya imza atan ekiplerin, kısa bir zaman içerisinde Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak'ta içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı çalışmalarını tamamladığı kaydedildi.

Altyapı çalışmalarının başladığı ilk mahalle olan Beşirli Mahallesi'nde yeni yapılan içme suyu hattına ilk suyun bugün verildiği bildirilen açıklamada, abone bağlantılarının tamamen bitirilmesinin ardından Beşirli Mahallesi sakinlerinin musluklarından yeni içme suyu hattından gelen su akacağı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, zor bir işi başarıyla sürdürdüklerini belirterek, "Dev altyapı hamlemizin ilk ayağı olan Beşirli'nin musluklardan daha sağlıklı bir su akıtmaya çok yakınız. Nisan ayı sonu itibarıyla da Meydan bölgesindeki tüm altyapı çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz. 2023 yılında da tüm Ortahisar'ın altyapısını değiştirerek, Trabzon'un 50 yıllık içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısını tamamlamayı hedefliyoruz. Proje sona erdiğinde şehirde hiç kimsenin altyapı ile ilgili bir sorunu kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yeni hattan ilk içme suyu verildi
Trabzon'da Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yeni hattan ilk içme suyu verildi
Trabzon'da Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yeni hattan ilk içme suyu verildi
Trabzon'da Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yeni hattan ilk içme suyu verildi
Trabzon'da Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yeni hattan ilk içme suyu verildi
Trabzon'da Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi kapsamında yeni hattan ilk içme suyu verildi

Kahramanmaraş, İçme Suyu, Ortahisar, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'da 'Ortahisar İçme Suyu Temini Projesi' kapsamında yeni hattan ilk içme suyu verildi - Son Dakika


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