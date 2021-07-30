Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak isale hattının yüzde 89'u tamamlandı - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak toplam 93 kilometrelik Trabzon İçmesuyu İsale Hattı'nın 91,8 kilometrelik kısmının imalatlarının 225 küçük sanat yapısı ile birlikte tamamlandığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Trabzon'da gerçekleştirdiği yatırımlarla, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini vurguladı.

Trabzon'a son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, şehrin kalkınmasında önemli rol oynadığına işaret eden Kaya, bu kapsamda Trabzon İçmesuyu İsale Hattı ve Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatlarının tüm hızıyla devam ettiğini aktardı.

Kaya, Trabzon'un içme suyu ihtiyacını 2050 yılına kadar karşılayacak olan Trabzon İçmesuyu İsale Hattı'nın toplam 93 kilometre olduğunu anımsatarak, bunun 91,8 kilometrelik kısmının imalatlarının 225 küçük sanat yapısı ile birlikte tamamlandığının altını çizdi.

Toplamda 14 bin metreküp depolamanın sağlanacağı 12 temiz su deposu ve 8 terfi istasyonu da inşa edildiğini belirten Kaya, "Kutlugün mevkisinde açılacak 4 metre çapında 1020 metre uzunluğundaki tünele döşenecek çelik boruyla birlikte tüm iletim hattı imalatları tamamlanmış olacaktır. Söz konusu işimizde yüzde 89 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Kaya, Trabzon'un en önemli yatırımlarından birinin de Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatı olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Trabzon'un içme suyu sorununu ortadan kaldırmak ve vatandaşlarımıza memba kalitesinde su sağlamak amacıyla, İçmesuyu İsale Hattı işimize paralel olarak, arıtma tesisi inşaatımız da devam etmektedir. Söz konusu projemizde yüzde 50'lik fiziki gerçekleşmeye ulaştık. İş kapsamında idari bina, trafo ve jeneratör binası, kimya binası, klor ünitesi, temiz su deposu, klor temas tankı, geri yıkama suyu tutama tankı, makine bloğu ile hızlı kum filtrelerinin yüzde 60 seviyesinde kaba inşaatları tamamlanmıştır. Her iki projede eş zamanlı olarak 2022 yılının ilk çeyreğinde işletmeye alınacak şekilde tüm çalışmalarımız devam etmektedir."