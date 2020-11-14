Trabzon'un içme suyu ve altyapı sorunları çözülüyor - Son Dakika

Trabzon'un içme suyu ve altyapı sorunları çözülüyor

14.11.2020 10:59
Trabzon'un içme suyu ve altyapı sorunları çözülüyor, System.String[]

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sağlıklı içme suyu ve altyapı çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüklerini bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, sağlıklı içme suyu ve altyapı çalışmalarını büyük bir gayretle sürdürdüklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent geneline sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile altyapı hizmeti sunma gayretinde olan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçelerin sorunlarına ömürlük çözümler sunmaya devam ettiği belirtildi.

Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce 18 ilçe 707 mahalleye sağlam altyapı ve sağlıklı içme suyu temin etmek amacıyla çalışmaların devam ettiği ve her yıl içme suyu temininde sıkıntı yaşanan mahallelere öncelik verildiği dile getirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arsin Grup İçme Suyu projesi kapsamında Arsin'in 16, Araklı'nın 7 ve Yomra'nın 3 mahallesine su verilmesi planlanıyor. Yapılacak arıtma tesisinden ise ek olarak 19 mahalleye daha sağlıklı içme suyu sağlanacak. Yaklaşık 40 milyon lira bedelli Of İçme Suyu ve Paket Arıtma Tesisi İkmal İnşaatı Yapım İşi de tam gaz devam ediyor. İş tamamlandığında Of'un 23 ve Hayrat'ın 4 mahallesine temiz, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin edilecek. Öte yandan Araklı ve Sürmene'ye bağlı 11 mahallenin içme suyu şebeke inşaatı da tam gaz devam ediyor."

Çalışmalar kapsamında 18 ilçede toplam 201 bin 131 metre içme suyu, 8 bin 857 metre kanalizasyon hattı imalatı yapan TİSKİ ekiplerinin, hat yapımı esnasında bozulan yollara da şimdiye kadar 13 bin 867 metrekare asfalt ile 5 bin 512 metrekare beton serdiği, ayrıca tüm ilçelerde toplam 707 deponun temizlendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, kentin dört bir yanına adil bir şekilde hizmet götürdüklerini belirterek, bir yandan merkez ilçe Ortahisar'ın 565 kilometrelik içme suyunu hattını yenilerken, diğer taraftan da tüm ilçelerin sağlam altyapı ve sağlıklı içme suyu ihtiyaçlarını giderdiklerini vurguladı.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"TİSKİ Genel Müdürlüğü olarak şimdiye kadar 61 milyon lira bedelli 37 işi tamamladık, toplam bedeli 46 milyon lira olan 18 işimiz ise devam ediyor. 20 tane de proje aşamasında olan işimiz var. Ayrıca İLBANK ve TİSKİ eliyle yapımı devam eden 14 ayrı iş devam ederken, 17 adet proje aşamasında olan işimiz mevcut. 7 işimiz de görev süremiz içerisinde tamamlandı. TİSKİ ve DSİ eliyle yapımı devam eden 104 milyon liralık bütçeli Akoluk İçme Suyu Arıtma Tesisi tamamlandığında da 47 mahallemize sağlıklı içme suyu sağlamış olacağız."

Murat Zorluoğlu, İçme Suyu, Trabzon, Araklı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Trabzon'un içme suyu ve altyapı sorunları çözülüyor - Son Dakika


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