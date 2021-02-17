Trabzon'da 2 ilçede daha yüz yüze eğitime ara verilecek - Son Dakika

Trabzon'un Tonya ve Yomra ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilecek.

Tonya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, okul bahçelerinde yoğun kar bulunduğu ve olumsuz hava koşulları yüzenden taşımalı eğitimde aksamalar olabileceği belirtilerek, bu nedenle ilçede 18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verildiği ifade edildi.

Yomra Kaymakamlığı da devam eden kötü hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm okullarda yüz yüze eğitime 18 Şubat Perşembe günü ara verildiğini duyurdu.

Maçka ve Araklı ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle, 18-19 Şubat tarihlerinde yüz yüze eğitime ara verilmesi kararlaştırılmıştı.