Trabzon'un istihdamı için toplandılar - Son Dakika
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Trabzon'un istihdamı için toplandılar

6 saat önce

2020 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali İsmail Ustoğlu başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.

Trabzon'un istihdamı için toplandılar, System.String[]

2020 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı, Vali İsmail Ustoğlu başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı.


Toplantıya Vali Ustaoğlu'un yanı sıra, İŞKUR Trabzon İl Müdürü İbrahim Büyük, Trabzon Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, kamu kurumlarının yöneticileri, meslek odaları, sendikalar ve STK temsilcileri katıldı. Vali Ustaoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, İŞKUR Trabzon İl Müdürü İbrahim Büyük'ün kurula yaptığı sunumla devam etti.


2019 yılının genel bir değerlendirmesi ve 2020 yılında atılacak adımların görüşüldüğü toplantıda, işsizliğin azaltılması, istihdam olanaklarının ve özel sektör yatırımlarının artırılması amacıyla başlatılan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" kapsamında İŞKUR'un işverenlere sunmuş olduğu program ve teşviklere değinen Ustaoğlu, özellikle İşbaşı Eğitim Programı'nın istihdama olan katkısına dikkat çekti.


İŞKUR Trabzon İl Müdürü İbrahim Büyük ise yaptığı konuşmada Trabzon'un tüm yöneticilerinin kamu kurum yöneticileri, meslek odaları STK ve işverenlerin 'Çalışma Hayatında Milli Seferberlik' projesini sahiplendiklerini ve 2020 yılında da ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerine değinerek, İŞKUR olarak gerek işverenimizin gerek vatandaşımızın her daim destekleyeceklerini ifade etti.


İŞKUR faaliyetlerine ilişkin yapılan sunumun ardından kurul üyeleri işsizlikle mücadele ve istihdamın arttırılması konularında görüş alışverişinde bulundu. - TRABZON

Trabzon, İŞKUR, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 08:24 Kaynak: İHA
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