Programa, şehidin yakınlarının yanı sıra İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım , Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

İskenderun, Jandarma, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı - Son Dakika

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