Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

04.09.2022 19:07

Trabzon'da Zigana Dağı'ndaki manzarayı fotoğraflamak isteyen bir sürücü, cipinden inerken el frenini çekmeyi unuttu. Bayır aşağı kayan araç, içindeki turistle birlikte uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Halat yardımıyla uçuruma inen ekip, kadının cansız bedenini buldu.

Trabzon- Gümüşhane kara yolunda Bekçiler mevkisinde gerçekleşen olayda Zigana Dağı'ndan inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, kullandığı cipi durdurdu.

EL FRENİ ÇEKİLMEYEN CİP UÇURUMA YUVARLANDI

Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile taşlık uçurma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü.

İÇİNDEKİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber: Sürücü manzarayı fotoğraflarken uçuruma yuvarlanan cipteki kadın turist öldü
YORUMLAR
500
Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti Trabzon'da uçuruma yuvarlanan cipteki Katarlı kadın hayatını kaybetti Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü Sürücü fotoğraf çekmek için indi, cip uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Kaynak: DHA

Toros Dağları, Bahreyn, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:10 ABD'de bir öğretmen, sınıfta giydiği kıyafet velilerden tepki toplayınca işten kovuldu
20:05 Instagram hesabından Fenerbahçe paylaşımlarını kaldıran Mauricio Lemos'un takımdan ayrılması bekleniyor
19:45 2022-YKS ek yerleştirme tercihleri 7-13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek
19:31 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City arka arkaya mağlubiyet alıyor! Sahasında Sheffield United'a 2-0 yenildi
19:07 Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
18:33 Galatasaray, ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı!
18:27 CHP milletvekili Gürsel Tekin, "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu cevapladı: Elbette verilebilir
18:02 Eski hakem Fırat Aydınus'tan çarpıcı iddia: Maaşlar ödenmemiş
17:52 Yunanistan'da 10 kişiyi öldüren virüs Türkiye sınırında! Hiçbir belirtisi yok
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 20:43:34. #1.11#
SON DAKİKA: Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement