Trabzon- Gümüşhane kara yolunda Bekçiler mevkisinde gerçekleşen olayda Zigana Dağı'ndan inerken çevredeki manzarayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen kimliği belirsiz sürücü, kullandığı cipi durdurdu.
Araçtan inen sürücü manzarayı telefonuyla görüntülerken, bu sırada iddiaya göre el freni çekilmeyen cip, bayır aşağı kayarak içinde bulunan Bahreyn uyruklu kadın Haifa Saqer Alnoaimi ile taşlık uçurma yuvarlandı. Taklalar atarak yuvarlanan cip, demir yığını haline dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde yabancı uyruklu kadının, hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Manzara fotoğrafı çekmek isteyen adam el frenini çekmeyi unutunca araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Son Dakika